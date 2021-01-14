На охотников за сайгаками заведено 17 уголовных дел

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - По итогам широкомасшатбной природоохранной акции "Сайгак", проходившей в Казахстане в декабре 2020 года заведено 17 уголовных дел, передает Kazakhstan Today.

Инспекторским составом РГКП "ПО Охотзоопром" за время проведения акции было выявлено 17 уголовных правонарушений, из них 14 - по незаконному обращению с дериватами сайгаков и 3 - по незаконной охоте на редкие виды животных (архар, джейран)", - сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ведомстве напомнили, что, согласно статье 339 Уголовного кодекса РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы.

В случае наличия информации о планируемом либо совершенном факте браконьерства, просим обращаться по телефону горячей линии Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК - 8-777-678-52-52", - добавили в министерстве.

Проведение широкомасштабной природоохранной акции "Сайгак" является традиционной мерой, принимаемой в целях усиления работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных группировок, специализирующихся на браконьерстве сайгаков и сбыте его дериватов, а также других видов дикой фауны.

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