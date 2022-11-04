Водитель автобуса приговорен к 17 годам тюрьмы за изнасилование девочки

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Алматы. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд Алматы приговорил убийцу пожилой пары к 20 годам лишения свободы.

Судом установлено, что подсудимый искал лиц, страдающих алкоголизмом, или одиноко живущих престарелых людей, чтобы стать их опекуном и потом завладеть имуществом", - сообщает Zakon.kz .

Сведения о престарелой паре мошеннику передал знакомый, который в свою очередь получил их от полицейского. После этого он пришел домой к пенсионерам и попытался уговорить пожилую женщину оформить на него опеку, но она стала его выгонять. Тогда он задушил женщину и ее больного супруга, после чего скрылся с места преступления.

В суде преступник заявил, что действовал спонтанно и не хотел убивать потерпевших.

Другие подсудимые заявили, что, передавая преступнику сведения о пенсионерах, они предполагали, что он будет действовать законно.

Cуд признал мошенника виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Другой подозреваемый признан виновным в недонесении о преступлении, ему назначено 4 года лишения свободы. Полицейский признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, ему назначено 5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Кокшетау произошло жестокое убийство супружеской пары пенсионеров.