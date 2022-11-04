Водитель автобуса приговорен к 17 годам тюрьмы за изнасилование девочки

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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил водителя автобуса к 17 годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней.
Приговором суда А. осужден по пункту 1 части 3-1 статьи 120 УК к максимальной мере наказания - 17 годам лишения свободы с пожизненным лишением права заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - говорится в сообщении суда.
Осужденный работал водителем автопарка № 1. В салоне автобуса он изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, сообщает телеканал КТК.
Вина доказана показаниями ребенка, заключением экспертов психиатров-психологов, показаниями законного представителя, заключением экспертиз, перепиской в мобильном телефоне со свидетелем, показаниями свидетелей.
Приговор суда не вступил в законную силу.