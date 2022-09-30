В Алматы из окна 18-го этажа выпал подросток

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АКТОБЕ. 29 СЕНТЯБРЯ - В ходе проведения оперативных мероприятий на трассе Самара - Шымкент была остановлена автомашина ВАЗ-2110, в багажнике которой было обнаружено 765 сайгачьих рога, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За рулем находился 41-летний водитель, а на пассажирском сидении - 61-летний мужчина. В багажнике автомашины полицейские обнаружили 7 коробок с сайгачьими рогами. Пассажир пояснил, что коробки принадлежат ему и он намеревался продать рога. В коробках находилось 765 сайгачьих рогов", - сообщает Polisia.kz .

Кроме того, по месту жительства подозреваемого изъято еще 184 сайгачьих рога. Всего изъято 949 рогов.





По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.





Напомним, в Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков.





Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.





Само слово "отстрел" и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев.





Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла".