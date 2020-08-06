В Туркестанской области работник почты присвоил 1,5 млн тенге

Туркестан. 5 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейские задержали работника почты, присвоившего 1,5 миллиона тенге клиентов, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратились двое местных жительниц о том, что неизвестные лица сняли с их счетов часть социальных выплат, полученных по государственной программе. В итоге злоумышленник похитил со счета каждой потерпевшей более 300 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), сообщает Polisia.kz .

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, бывший работник почтового отделения. Следствием установлено, что во время работы на почте подозреваемый подделал подпись потерпевших и присвоил деньги с их счетов.

Кроме того, установлена причастность подозреваемого к совершению еще трех аналогичных фактов. Мужчина полностью признался в содеянном. Таким образом, подозреваемый снял со счетов потерпевших около 1,5 миллиона тенге, которые после потратил на свои нужды. Он находится под подпиской. В настоящее время в отношении подозреваемого, присвоившего чужое имущество с использованием служебного положения, проводится досудебное расследование по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

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