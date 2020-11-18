20 килограммов гашиша обнаружили у наркоторговца в Нур-Султане

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - Полицейскими Нур-Султана задержан наркоторговец с 20 килограммами гашиша, передает Kazakhstan Today.

16 ноября по улице Женис за сбыт наркотиков задержан ранее судимый 39-летний житель столицы, у которого в ходе личного обыска в сумке обнаружено 13 полиэтиленовых пакетов с гашишем. При обыске квартиры мужчины полицейские обнаружили три полиэтиленовых пакета с гашишем и 32 расфасованных полиэтиленовых свертка с наркотиками, готовых к сбыту. В результате проведенной спецоперации из незаконного оборота изъято около 20 килограммов гашиша, стоимость которого при розничной продаже на "черном рынке" составила бы более 30 млн тенге", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников преступной цепи, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы, предположительно из южных регионов страны.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РК "Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере", "Сбыт наркотических средств, в особо крупном размере", "Незаконные приобретение, хранение, оружия и боеприпасов". Подозреваемомому грозит наказание сроком от 10 до 25 лишения свободы. Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана, ведется следствие.

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