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Насильник малолетней девочки получил 22 года тюрьмы в Павлодаре

19.10.2022, 12:53 9976
Павлодар. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Павлодара приговорен к 22 годам лишения свободы за изнасилование малолетней дочери бывшей сожительницы.
 
Как сообщили в суде, 52-летний подсудимый неоднократно насиловал дочь своей бывшей сожительницы, происходящее снимал на камеру мобильного телефона.
 

В судебном заседании подсудимый вину свою не признал, в содеянном не раскаялся. Вместе с тем в ходе судебного заседания подсудимый признал полностью то, что он совершил иные насильственные действия сексуального характера, и показал, что, действительно, в указанный период времени 10 сентября и 24 декабря 2021 года совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней", - сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

 
Приговором суда извращенцу по совокупности статей назначили лишение свободы на 22 года. Отбывать наказание обязали в колонии строго режима. Также он должен будет выплатить 8 миллионов тенге морального вреда. Вердикт не вступил в законную силу, сообщает irbistv.kz.

Как сообщалось ранее, с 2017 года в Казахстане растет уровень сексуального насилия над несовершеннолетними, несмотря на ужесточение законодательства. Только по официальным данным, в год регистрируется около 800 таких случаев.
 

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Интерпол вернул в Казахстан подозреваемую в торговле детьми

19.10.2022, 19:40 5341
Интерпол вернул в Казахстан подозреваемую в торговле детьми
Фото: Depositphotos
иАлматы. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальным центральным бюро Интерпола МВД при взаимодействии с южнокорейскими коллегами задержана 39-летняя жительница Шымкента, которая разыскивалась за торговлю несовершеннолетними и подделку документов, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Ранее женщина родила дочку и, подделав ее документы, провела незаконную операцию по передаче своего биологического ребенка третьему лицу. В связи с чем была объявлена в международный розыск.
 
После депортации из Южной Кореи по прибытии в Казахстан сотрудники линейного отдела полиции аэропорта Алматы задержали ее и поместили под стражу.
 

После поста в соцсетях полиция Алматы возбудила дело об истязании беременной женщины

19.10.2022, 19:06 5971
После поста в соцсетях полиция Алматы возбудила дело об истязании беременной женщины
Фото: pixabay.com
Алматы. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы отреагировали на публикацию об избиении беременной алматинки.
 
Жительница Алматы Арайлым Жексембекова на своей странице в соцсети рассказала про неоднократные избиения и угрозы убийством со стороны мужа Ж. и обратилась за помощью к генпрокурору.
 
По словам пострадавшей, супруг вымогал и снял почти 4,5 млн тенге со счета. Женщина также утверждает, что неоднократно писала заявления, но управление полиции Бостандыкского района бездействовало.
 
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по заявлению гражданки Арайлым Жексембековой управлением полиции Бостандыкского района сразу же было зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования уголовное дело по статье 110 УК РК (Истязание).
 
В рамках производства проводится экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. Кроме того, в УП Алмалинского района по заявлению отца женщины расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества.
 
В ведомстве отметили, что заявление о мошенничестве, связанном со снятием со счета 4,5 млн тенге, в полицию не поступало.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
 

В Карагандинской сауне выявили секс-притон

19.10.2022, 17:18 7031
Караганда. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде в одной из городских саун полицейские выявили секс-притон, сообщает Polisia.kz.
 

Банное заведение работает в круглосуточном режиме. Его администратором является 27-летняя женщина, обязанностью которой является организация работы обслуживающего персонала и подготовка к приему клиентов, но помимо этого предприимчивая дама организовала дополнительную услугу", - проинформировали в полиции.


 
В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Она призналась, что организовывала вызовы девушек легкого поведения для клиентов сауны.
 
Денежные средства подозреваемой вручались как наличными, так и переводом на банковскую карту. Ведется досудебное расследование по статье 309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).
 
Ранее сообщалось, что в Алматы выявлен трехэтажный секс-притон.
 

Более 50 туш сайгаков изъяли у браконьеров в Кызылординской области

19.10.2022, 14:55 8531
Более 50 туш сайгаков изъяли у браконьеров в Кызылординской области
Фото: Polisia.kz
Кызылорда. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области задержаны трое жителей региона за отстрел сайгаков.
 

В ходе проверки по месту жительства подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты 53 туши сайгаков, 12 рогов, незарегистрированное охотничье ружье 12-го калибра, ножи и два джипа", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК (Незаконное приобретение, перевозка, сбыт редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также запрещенных к использованию животных, их частями и дериватами группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба).
 
Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы.

Ранее в Актюбинской области у браконьера изъяли более 900 сайгачьих рогов.  

Между тем глава Минэкологии РК Сериккали Брекешев ранее заявлял, что сейчас сайгак не является краснокнижным животным, поэтому ведомство рассматривает вопрос о разрешении платной охоты на сайгаков. При этом министр отметил, что окончательное решение еще не принято.  

Напомним, в июле глава государства объявил выговор Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков. Он потребовал от Министерства экологии, геологии и природных ресурсов продуманно подходить к решению вопроса о регулировании поголовья этих животных.  

Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.

Само слово "отстрел" и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев.


Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла".
 

Покушение на убийство в Сатпаеве: задержаны подозреваемые

19.10.2022, 09:48 11336
Покушение на убийство в Сатпаеве: задержаны подозреваемые
Фото: Depositphotos
Сатпаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержаны двое участников инцидента с применением огнестрельного оружия в городе Сатпаеве.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух молодых людей, 18 и 20 лет: один был за рулем, другой, предположительно, произвел выстрел по потерпевшему. Задержанный дал признательные показания", - сообщает Polisia.kz.

 
По предварительной версии, перед ТРЦ "Ulytau Mall" произошла ссора между молодыми людьми, которая переросла в драку.
 

Покидая место драки на автомашине, один из них выстрелил в 24-летнего мужчину и на автомобиле скрылся с места происшествия. Потерпевший с огнестрельным ранением был доставлен в медицинское учреждение", - проинформировали в полиции.

 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК "Покушение на убийство".
 

Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Личности остальных участников этого инцидента установлены, предпринимаются меры к их задержанию", - добавили в полиции.

 
Как сообщалось ранее, в Сатпаеве днем на глазах у прохожих неизвестный выстрелил в молодого человека. Пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в областную многопрофильную больницу Жезказгана.
 

У пациента огнестрельные ранения. Повреждены правое бедро и половые органы. Кроме того, имеется ножевое ранение на спине, между лопатками. Кости не задеты", - сообщили в управлении здравоохранения.

 

В Актобе осудили бывшего начальника СИЗО за взятку

18.10.2022, 20:57 15466

Актобе. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 сентября 2022 года Ә., будучи начальником учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области, получил 450 000 тенге в качестве взятки за перевод подсудимого Д. из помещения камерного типа в казарму во время отбывания наказания и обеспечения его работой в будущем, сообщает пресс-служба суда № 2 Актобе.

Судом № 2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении Ә., обвиняемого в получении взятки (статья 366, часть 2, УК).

В судебном заседании подсудимый вину полностью признал. Вина подсудимого подтверждается результатами негласных следственных действий и признательными показаниями.

Прокурор просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Санкция статьи 366, часть 2, УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого, судом признано чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность подсудимого, - нарушение принятой им присяги.

Суд, принимая во внимание, что Ә. совершено коррупционное правонарушение, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.


В Шымкенте огласили приговор чиновницам, похитившим свыше 600 миллионов тенге

18.10.2022, 18:05 17741
Шымкент. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесли приговор чиновницам, которых обвиняют в присвоении 609 миллионов тенге из государственного бюджета, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного уголовного горсуда.
 

В 2018-2021 годах начальник отдела, главный бухгалтер управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента Асанбекова, главный бухгалтер подразделения этого управления "Мәдениет үйі" концерттік ұйымы" Баймашева, бухгалтер Дауренова, частный предприниматель Амиркулова группой лиц по предварительному сговору присвоили 609 млн 285 тысяч тенге государственных средств", - говорится в сообщении.

 
В суде также сообщили, что чиновницы пытались подкупить сотрудников Агентства по противодействию коррупции с целью сокрытия преступления.
 
Приговором суда все экс-чиновницы признаны виновными.
 

Суд назначил: Асанбековой - 8 лет, Баймашевой - 7 лет 6 месяцев, Амиркуловой - 7 лет лишения свободы; Дауреновой - 7 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

 
При этом Есболова и Аманкулова освобождены от уголовной ответственности за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
 

Пьяный акмолинец "заминировал" жилой дом в Кокшетау

17.10.2022, 19:51 22611
Пьяный акмолинец "заминировал" жилой дом в Кокшетау
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 октября на линию "102" центра оперативного управления УП Кокшетау поступило сообщение от неизвестного мужчины, который сообщил, что на территории жилого дома заложено взрывное устройство.
 
Район предполагаемого минирования был оцеплен, людей, находившихся в этой зоне, эвакуировали. В результате поисковых мероприятий специалисты - кинологи со служебными собаками и саперы-взрывотехники взрывное устройство не обнаружили, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Полицейские сразу же установили местного жителя, сообщившего о бомбе. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и таким образом решил обратить на себя внимание бывшей сожительницы, работающей в одном из магазинов по указанному адресу.
 
По данному факту полиция возбудила досудебное производство по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
 

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