Январские беспорядки: разыскивается свыше 2 тысяч единиц похищенного оружия

Фото: Depositphotos

Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодня обнаружено и изъято 3634 единицы оружия и свыше 55 тысяч боеприпасов, сообщил на брифинге в Генпрокуратуре заместитель начальника службы уголовного преследования Елдос Килымжанов.





В их числе 934 единицы оружия (табельное - 512 и гражданское - 415), похищенного во время январских событий.





Только за последний месяц из незаконного оборота дополнительно изъято 645 единиц оружия, у большинства из которых сбиты номера. По результатам их криминалистических исследований установлено 20 единиц, относящихся к похищенным во время январских событий", - отметил Килымжанов.





Так, в конце октября в Алматы сотрудниками полиции установлены и задержаны шестеро подозреваемых, участвовавших в ограблении оружейных магазинов во время январских событий. Часть оружия злоумышленники успели продать, другую часть спрятали.

Тайники были умышленно оборудованы в безлюдных местах в разных частях города. Кроме оружия также обнаружены оптические прицелы и другой охотничий инвентарь.





В сентябре в Таразе между недостроенными зданиями в 2 мешках обнаружены и изъяты 8 единиц огнестрельного оружия ("Вепрь-223", ТОЗ-97, ТОЗ-34Р, "Вепрь-КМ", "Сайга", "Байкал"), два автомата Калашникова, похищенные из департамента полиции, 1 магазин и 240 патронов к ним, а также 50 патронов 12-го калибра. Еще один схрон полицейские нашли на берегу реки Талас. в нем были обнаружены два револьверных гранатомета и нарезной карабин «Сайга», ранее похищенные со склада департамента полиции.





Буквально на днях (3 ноября) в городе Алматы на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Онгарсыновой обнаружена сумка, в которой находились автомат Калашникова с магазином к нему, охотничье ружье «Байкал» 12-го калибра, похищенные во время январских событий, обрез охотничьего ружья, светошумовая граната, пневматический пистолет, бронежилет, палка резиновая, а также 58 единиц патронов различного калибра", - рассказал Килымжанов.





Он добавил, что многие граждане добровольно сдают оружие. На сегодня его количество составило более 1,5 тысячи единиц.





Неустановленным остается местонахождение 2026 единиц похищенного во время январских событий оружия (1257 ед. гражданского, 621 ед. табельного, 155 ед. травматических, газовых и сигнальных пистолетов). Работа по их обнаружению продолжается", - резюмировал Килымжанов.



