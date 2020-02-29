Актобе. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе охранник ночного клуба осужден на 2,5 года тюрьмы за изнасилование девушки, передает Kazakhstan Today.

В Актобе вынесли приговор охраннику ночного клуба, который изнасиловал посетительницу. Мужчина проведёт за решёткой два с половиной года. Суд проходил в закрытом режиме, сообщает AstanaTV

Согласно материалам дела, обвиняемый увидел пострадавшую в заведении, где работал. Через некоторое время он нашёл девушку в соцсетях, началась переписка. Вскоре молодые люди решили встретиться. Охранник заведения приехал к новой знакомой, отвёз ее на неосвещённую улицу и изнасиловал.

Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Местом отбывания наказания назначить учреждение уголовно-исправительной системы средней безопасности", - сообщила судья Актюбинского суда №2 Алима Адилова.

Кроме этого, осуждённому придётся выплатить два миллиона тенге морального ущерба.

Ранее прокурор просил четыре года тюрьмы.

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