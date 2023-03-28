Генпрокуратура: более 2,5 тысячи подозреваемых в совершении преступлений находятся в розыске

250 из 400 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений удалось задержать после объявления в розыск

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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Органами уголовного преследования страны за последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивалось более 3000 человек, - Органами уголовного преследования страны за последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивалось более 3000 человек, рассказали в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.





Как рассказали в пресс-службе ведомства, при координации прокуроров 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан. Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек. В основном разыскиваются по линии органов внутренних дел: 400 - за совершение мошенничества, 250 - за кражи.





250 из 400 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений удалось задержать после объявления в розыск.





Благодаря налаженному сотрудничеству с иностранными государствами установлено местонахождение 600 разыскиваемых подозреваемых в совершении преступлений, большинство из них скрываются в Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки, в Турецкой Республике, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Кыргызской Республике, в Республике Узбекистан и Украине. К примеру, в текущем году задержаны 6 подозреваемых в совершении преступлений, вызвавших общественный резонанс (4 - по убийству, 2 - за организацию и руководство финансовыми пирамидами). По остальным лицам совместно с правоохранительными органами других стран проводятся мероприятия по их задержанию", - проинформировали в Генпрокуратуре.



