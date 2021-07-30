Мошенник обманул алматинцев на 300 млн тенге

Фото: polisia.kz

АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - На 300 млн тенге обманул граждан житель Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подробности сообщили на официальном сайте МВД РК: по данным ведомства, только за июль в полицию обратилось более 20 человек с заявлением о мошенничестве. Алматинец под предлогом продажи залоговых автомашин по завышенной цене приобретал автотранспорт потерпевших и тут же перепродавал их третьим лицам за более низкую цену.

Продав несколько автомобилей, злоумышленник входил в доверие к людям, они отдавали ему деньги и советовали своим знакомым. После получения денежных средств молодой человек скрывался, а вырученные деньги использовал по своему усмотрению.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 28-летний гражданин. Сейчас сотрудниками доказаны 20 фактов мошенничества, где злоумышленник нанес ущерб потерпевшим в 300 млн тенге. В едином реестре досудебного расследования возбуждено уголовное дело по статье 190 части 3 - мошенничество. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Три автомобиля - вещественные доказательства - удалось вернуть законным владельцам. Еще несколько автомобилей изъяты и водворены на штрафную стоянку", - рассказал начальник отдела полиции при управлении полиции Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев.

Пострадавших от действий задержанного полицейские просят обратиться в отдел полиции Алатауского района или позвонить: 393-40-73, 393-40-69 или 102.

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