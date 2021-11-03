Более 300 тыс. пачек сигарет пытались незаконно вывезти из Казахстана в Россию

УРАЛЬСК. 2 НОЯБРЯ - Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу Западно-Казахстанской области задержали автомашину с сигаретами без акцизных марок при попытке нелегального вывоза за границу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным следствия, в 2020 году индивидуальный предприниматель А. Махмудов приобрел 319 тысяч пачек безакцизных сигарет в городе Алматы. Табачные изделия он погрузил в автотранспортные средства и направил через ЗКО в Российскую Федерацию", - сообщает пресс-служба АФМ РК.
При этом, отметили в ведомстве, для маскировки незаконных действий он осуществил дополнительный закуп 24 тысяч пачек сигарет с акцизными марками и вложил их в автомашины.
Махмудову назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 миллионов тенге. Безакцизная табачная продукция уничтожена", - добавили в пресс-службе.