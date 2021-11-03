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Более 300 тыс. пачек сигарет пытались незаконно вывезти из Казахстана в Россию

02.11.2021, 12:11 35128
УРАЛЬСК. 2 НОЯБРЯ - Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу Западно-Казахстанской области задержали автомашину с сигаретами без акцизных марок при попытке нелегального вывоза за границу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данным следствия, в 2020 году индивидуальный предприниматель А. Махмудов приобрел 319 тысяч пачек безакцизных сигарет в городе Алматы. Табачные изделия он погрузил в автотранспортные средства и направил через ЗКО в Российскую Федерацию", - сообщает пресс-служба АФМ РК.

 
При этом, отметили в ведомстве, для маскировки незаконных действий он осуществил дополнительный закуп 24 тысяч пачек сигарет с акцизными марками и вложил их в автомашины. 
 

Махмудову назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 миллионов тенге. Безакцизная табачная продукция уничтожена", - добавили в пресс-службе.

 

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Более 100 сельчан обманул сотрудник банка и его сообщница в Туркестанской области

03.11.2021, 15:53 4375
ТУРКЕСТАН. 3 НОЯБРЯ - В Туркестанской области сотрудник банка и его сообщница оформили более 100 кредитов на сельчан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, к ним обратилась местная жительница. Женщина заявила, что неизвестный оформил на ее имя кредит на сумму 3,5 миллионов тенге, получив сообщение от банка, она сразу же обратилась в полицию. 
 

Подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере задержали в Сайрамском районе. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК (мошенничество)".

 
Ранее сообщалось, что казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества в Сети.
 

Тургумбаев прокомментировал дело об изнасиловании школьницы 17 мужчинами

03.11.2021, 14:36 6238
Тургумбаев прокомментировал дело об изнасиловании школьницы 17 мужчинами
Фото: liter.kz
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев высказался о деле об изнасиловании школьницы из Сарыагаша семнадцатью мужчинами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вы уверены, что ее изнасиловали 17 мужчин? Девушка пропала, ее сутки не было. В ходе проведения оперативных мероприятий она была найдена и возвращена матери. Жалоб и заявлений в тот день не было. Через сутки поступила жалоба. Потом мать девушки отказалась от заявления, нотариально заверив. Только после нескольких дней в соцсетях появляется заявление о том, что изнасиловали 17 мужчин", - сказал Тургумбаев.

 
Он добавил, что в отношении потерпевшей проводится ряд медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято решение.
 
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что жительница Туркестанской области заявила об изнасиловали ее дочери 17 мужчинами в июне этого года.
 

Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыть фальшивые доллары

03.11.2021, 10:44 19360
Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыть фальшивые доллары
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о пресечении факта сбыта фальшивых долларов в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 октября сотрудниками территориального департамента Агентства по городу Нур-Султану задержан житель столицы при попытке сбыта фальшивых долларов. Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США. Также задержаны два его сообщника, в доме которых было обнаружено 7,6 тыс. фальшивых долларов", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
По данному факту начато досудебное расследование. Задержанные будут находиться под стражей два месяца. 
 
АФМ призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия (+7 7172 708 478) и напоминает, что обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу РК выявило 29 подпольных цехов по изготовлению фальшивых денег.

 
 

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