Насиловал 3 года: отчиму-насильнику восьмилетней девочки в Туркестанской области запросили 22 года тюрьмы

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ТУРКЕСТАН. 25 ИЮНЯ - Отчим восьмилетней девочки, которого судят в Туркестанской области, не просто домогался ее в течение трех лет, а насиловал. Об этом стало известно в ходе слушаний в специализированном межрайонном суде Туркестана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Государственный обвинитель запросил для отчима-извращенца 22 года тюрьмы, сообщает телеканал Оtyrar.kz.
На протяжении трех лет она подвергалась насилию. Прокурор попросил признать его (насильника. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) виновным по двум статьям УК РК и в совокупности попросил 22 года лишения свободы", - рассказал исполняющий обязанности председателя областного суда по уголовным делам Даурен Мадалиев.
Отчим изнасиловал 8-летнюю падчерицу в селе Шубарсу Туркестанской области и отправил в школу с кровотечением. После шокирующего надругательства малышке пришлось перенести две операции, в итоге девочке удалили матку", - сообщает телеканал.
Приговор по громкому делу огласят на следующей неделе.