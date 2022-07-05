Более 3,3 тонны наркотиков изъято из оборота за полгода в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В Казахстане за полгода из преступного оборота изъято более 3,3 тонны различных наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Министерства внутренних дел РК, за первое полугодие выявлено порядка 1300 наркопреступлений, в том числе почти 800 фактов сбыта и 227 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере.

За указанный период пресечена деятельность трех ОПГ, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков канабисной группы на территории Нур-Султана и Атырауской области, а также реализацией синтетических наркотиков в Павлодарской области.

Изъято более 3,3 тонны различных наркотиков, в том числе порядка 2 тонн марихуаны, 366 килограммов гашиша и 84 килограмма синтетических наркотиков. Ликвидирована 21 нарколаборатория.

С начала года выявлено и направлено для блокирования порядка 1,4 тысячи интернет-ресурсов по сбыту наркотиков.

Зарегистрировано 103 уголовных дела по рекламе и пропаганде наркотиков.