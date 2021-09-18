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В Алматы чиновник акимата задержан за взятку 3,7 млн тенге

17.09.2021, 13:59 5833
В Алматы чиновник акимата задержан за взятку 3,7 млн тенге
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 17 СЕНТЯБРЯ - В Алматы задержан за крупную взятку руководитель отдела благоустройства акимата Турксибского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Воропаев Константин Юрьевич, 1984 года рождения, задержан за получение взятки в размере 4700 долларов США от директора учреждения "УПП №2 казахского общества глухих" Даулыбаевой Л.И. за общее покровительство и подписание лжеактов выполненных работ по поливу деревьев на территории Турксибского района", - сообщает Telegram-канал "Чиновник"

 
Как сообщили в пресс-службе департамента по противодействию коррупции, чиновник арестован на 2 месяца. 
 

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