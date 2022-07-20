Из РК в РФ пытались контрабандой вывезти 40 тонн мокросоленых шкур КРС

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В Рубцовском районе Алтайского края пресечена перевозка 40 тонн мокросоленых шкур крупного рогатого скота (КРС) через государственную границу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай провели досмотр двух грузовых автомобилей со шкурами крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Россельхознадзора

Установлено, что товар в количестве 40 тонн перемещался на двух машинах из Казахстана на предприятие Алтайского края. В ветеринарных сертификатах Евразийского экономического союза не указаны сведения о происхождении шкур, на бирках также отсутствовала информация о производителе, что является нарушением единых требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю. При осмотре товара выявлено отсутствие на части шкур ветеринарных клейм, указывающих на проведение ветеринарно-санитарной экспертизы; на бирках не было информации о владельце. Кроме этого, шкуры имели признаки порчи (наличие гнилостного запаха, поражение личинками мух), которые свидетельствуют о нарушении условий хранения.

Идентифицировать шкуры и подтвердить эпизоотическое состояние места их происхождения не представляется возможным. Это свидетельствует о потенциальной опасности распространения болезней, в том числе общих для человека и животных. Товар возвращен по месту отправки в Казахстан с проставлением в ветеринарных сопроводительных документах отметки "возврат груза".

В июле это второй случай попытки перевозки шкур КРС из Казахстана через государственную границу России в Алтайский край.