Уральск. 21 мая. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане у браконьеров изъяли более 430 рогов сайгака, передает Kazakhstan Today.

18 мая 2020 год в ходе проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Министерства внутренних дел в рамках широкомасштабной природоохранной акции "Сайгак" установлены и задержаны четверо жителей Западно-Казахстанской области причастные к незаконной охоте на сайгаков и незаконному обороту их дериватов. В ходе операции сотрудниками были изъяты 434 штук рогов сайгака, автомобили марки "Ниссан", "Нива Шевроле" с российскими госномерами, мотоцикл, 5 единиц огнестрельного оружия, в том числе с оптическим прицелом и 293 штуки патронов к ним разного калибра, прибор ночного видения, радиостанции, фароискатели, GPS навигатор, 7 единиц мобильных телефонов и 2 единиц планшета, пилы и ножи, а также другие", - сообщил в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК, ведется следствие.

Напомним, что с 15 апреля 2020 года в Казахстане проводится широкомасштабная природоохранная акция "Сайгак" по борьбе с браконьерством и усилению работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайгаков, сбыту и приобретению их дериватов, а также других видов дикой фауны.

С начала акции государственными инспекторами Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК и правоохранительными органами выявлено 6 фактов браконьерства на сайгаков, изъято 24 туш и 697 рогов.

В акции задействовано 200 инспекторов РГКП "ПО "Охотзоопром" и территориальных инспекций, состоящих из нескольких мобильных групп, 6 блокпостов, 64 единицы автомобилей высокой проходимости, 16 единиц КУНГа, 5 единиц мотоциклов для осуществления рейдовых мероприятий по противодействию браконьерства.

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