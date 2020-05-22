Система Orphus

В Западном Казахстане у браконьеров изъяли более 430 рогов сайгака

21.05.2020, 13:50 7237
В Западном Казахстане у браконьеров изъяли более 430 рогов сайгака
Уральск. 21 мая. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане у браконьеров изъяли более 430 рогов сайгака, передает Kazakhstan Today.
 

18 мая 2020 год в ходе проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Министерства внутренних дел в рамках широкомасштабной природоохранной акции "Сайгак" установлены и задержаны четверо жителей Западно-Казахстанской области причастные к незаконной охоте на сайгаков и незаконному обороту их дериватов. В ходе операции сотрудниками были изъяты 434 штук рогов сайгака, автомобили марки "Ниссан", "Нива Шевроле" с российскими госномерами, мотоцикл, 5 единиц огнестрельного оружия, в том числе с оптическим прицелом и 293 штуки патронов к ним разного калибра, прибор ночного видения, радиостанции, фароискатели, GPS навигатор, 7 единиц мобильных телефонов и 2 единиц планшета, пилы и ножи, а также другие", - сообщил в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК, ведется следствие.
 
Напомним, что с 15 апреля 2020 года в Казахстане проводится широкомасштабная природоохранная акция "Сайгак" по борьбе с браконьерством и усилению работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайгаков, сбыту и приобретению их дериватов, а также других видов дикой фауны.
 
С начала акции государственными инспекторами Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК и правоохранительными органами выявлено 6 фактов браконьерства на сайгаков, изъято 24 туш и 697 рогов.
 
В акции задействовано 200 инспекторов РГКП "ПО "Охотзоопром" и территориальных инспекций, состоящих из нескольких мобильных групп, 6 блокпостов, 64 единицы автомобилей высокой проходимости, 16 единиц КУНГа, 5 единиц мотоциклов для осуществления рейдовых мероприятий по противодействию браконьерства.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая