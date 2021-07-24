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4 килограмма гашиша изъяли у наркодилеров в Нур-Султане

23.07.2021 20953
4 килограмма гашиша изъяли у наркодилеров в Нур-Султане
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В столице задержаны два наркодилера с крупной партией гашиша, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ранее судимые за тяжкие преступления подозреваемые 46 и 39 лет пытались реализовать гашиш на территории столицы. В общей сложности у наркоторговцев изъято около 4 килограммов наркотического вещества", - сообщили в департаменте полиции.

 
Несколько свёртков с наркотиком полицейские нашли в салоне автомобиля, под передним сиденьем. Ещё два пакета наркоторговец держал дома. 
 
Одновременно стражи порядка провели обыск в доме у второго подельника. В кладовке они нашли 2 пакета с гашишем. 
 
Общий вес изъятых наркотиков составил около 4 килограммов.
 
По факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС, полиция устанавливает канал поставки наркотических средств. 
 
Всего c 19 июля сотрудники столичной полиции задержали 19 наркоторговцев. 
 

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