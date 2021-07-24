4 килограмма гашиша изъяли у наркодилеров в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В столице задержаны два наркодилера с крупной партией гашиша, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее судимые за тяжкие преступления подозреваемые 46 и 39 лет пытались реализовать гашиш на территории столицы. В общей сложности у наркоторговцев изъято около 4 килограммов наркотического вещества", - сообщили в департаменте полиции.

Несколько свёртков с наркотиком полицейские нашли в салоне автомобиля, под передним сиденьем. Ещё два пакета наркоторговец держал дома.

Одновременно стражи порядка провели обыск в доме у второго подельника. В кладовке они нашли 2 пакета с гашишем.

Общий вес изъятых наркотиков составил около 4 килограммов.

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС, полиция устанавливает канал поставки наркотических средств.

Всего c 19 июля сотрудники столичной полиции задержали 19 наркоторговцев.

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