В Жамбылской области предотвратили вывоз свыше 500 000 долларов

ТАРАЗ. 25 МАЯ - В Жамбылской области в начале мая пограничниками на автомобильном пункте пропуска "Аухатты" предотвращен незаконный вывоз свыше 500 000 долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержанный гражданин и валюта переданы в отдел полиции по Кордайскому району, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Напоминаем, что в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности президентом РК 14 марта подписан указ № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан".
Указом запрещен вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов.