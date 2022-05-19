В Кокшетау задержан закладчик с 50 дозами синтетического наркотика

КОКШЕТАУ. 18 МАЯ - В городе Кокшетау в районе озера Копа по подозрению в закладке синтетических наркотиков задержан 22-летний уроженец города Кызылорды, у которого изъяли 50 доз синтетического наркотика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При личном обыске оперативники обнаружили и изъяли сверток, внутри которого находилось 50 полиэтиленовых пакетиков с веществом порошкообразной консистенции белого цвета. Предположительно, синтетический наркотик, аналог пировалерона, весом около 40 граммов", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
Также полицейские изъяли сотовый телефон, с помощью которого задержанный производил фотоотчеты мест закладок наркотических средств с указанием их геолокации.
Известно, что задержанный является жителем города Кызылорды, прибыл в Акмолинскую область несколько месяцев назад, однако официально нигде не работает и не учится", - добавили в ведомстве.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта), изъятые вещества направлены на экспертизу.