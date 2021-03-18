56 млн тенге "заработала" мошенница, обещая квартиры по госпрограмме в Нур-Султане

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане задержали подозреваемую в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в полиции, 27-летняя девушка, ссылаясь на связи в государственных органах, обещала жителям столицы за определенную плату, оказать содействие в получении квартир по госпрограмме.

Чтобы провернуть аферу и усыпить бдительность горожан, подозреваемая зарегистрировала фирму и арендовала офисное помещение. Оформляя с потерпевшими фиктивные договоры об участии в госпрограмме, аферистка в период с марта по август 2020 года успела обмануть 25 доверчивых граждан. Сумма первоначального взноса, которые вносили потерпевшие, зависела от квадратуры жилья. Свое вознаграждение она получала сразу, однако обещаний выполнять не собиралась. Таким образом, она завладела денежными средствами обманутых граждан в сумме 56 млн тенге", - рассказали в пресс-службе ДП столицы.

Отмечается, что девушка уже призналась в содеянном. В отношении неё проводится расследование по статье УК РК "Мошенничество, совершенное в крупное размере". Также устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Как отметили в полиции, санкция данной статьи предусматривает наказание ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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