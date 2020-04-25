В апреле на Каспии задержано 57 браконьеров

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - В период с 1 по 24 апреля 2020 года пограничниками-моряками в территориальных водах Каспийского моря задержаны 57 нарушителей на 33 маломерных судах, передает Kazakhstan Today.



"Изъято свыше 190 километров браконьерских сетей, крючковых снастей типа "калад". В результате оперативных мероприятий нарушителям наложен штраф на сумму 1 239 915 тенге. В море выпущено 679 осетровых и 4235 особей частиковых видов рыб", - рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.



Отмечается, что предотвращен ущерб государству на сумму около 1 млрд тенге.



Операция морских пограничников продолжается.



Территориальными подразделениями пограничной службы КНБ по Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областям продолжаются масштабные операции по предотвращению противоправной деятельности браконьеров, промышляющих незаконным выловом рыб.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства