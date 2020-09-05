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В Казахстане с начала года ликвидировали 5 нарколабораторий

04.09.2020, 09:23 5482
В Казахстане с начала года ликвидировали 5 нарколабораторий
Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - 5 нарколабораторий ликвидировали сотрудники МВД с начала года, передает Kazakhstan Today. 
 
Границы закрыты и подпольное производство наркотиков стало более активным внутри страны, констатировали полицейские. Больше стало и объявлений о продаже запрещенных веществ. Правда, законопослушные казахстанцы боятся сообщать о таких фактах, сообщает Первый канал "Евразия". 
 

Меф", "ЛСД", "экстази" и прочие наркотики продают по всему городу, жалуются жители столицы. Чаще всего закладку можно найти на пустыре или малонаселенных улицах. Неоднократные обращения в полицию не приносят результатов, а люди чаще всего боятся сообщать о таких ситуациях из-за угрозы мести", - говорится в сюжете. 

 
По данным телеканала, в последнее время участились грабежи. Люди предполагают, что это дело рук наркоманов. Они же и пишут объявления на стенах зданий. При этом сеть отлажена настолько, что найти продавцов практически невозможно. Никаких контактов, только счет и адрес тайника.
 
С ноября в силу вступают изменения в закон, запрещающие денежные переводы анонимным пользователям. По словам представителей МВД, это поможет вывести закладчиков на чистую воду. 
 
В связи с тем что границы сейчас закрыты, ввоз синтетических веществ сократился, однако выросли объемы подпольного производства.
 

Порядка 5 нарколабораторий с начала года было нами выявлено и ликвидировано. Общее количество изъятых наркотиков составляет 10 тонн, это в основном наркотики канабисной группы порядка: 80 килограммов - это синтетические наркотики и около 30 килограммов героина", - сообщил заместитель начальника управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Илья Канцеров. 

 
В департаменте по противодействию наркопреступности призывают казахстанцев следить за подростками, которые много времени проводят в Интернете. Именно там под разными предлогами можно наткнуться на нежелательную рекламу. О возможных преступлениях необходимо сообщать в правоохранительные органы. А тот, кто боится за свою жизнь, может ставить анонимное обращение на сайте МВД.
 

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