Система Orphus

Акмолинке грозит до 5 лет лишения свободы за заражение мужчины ВИЧ-инфекцией

08.02.2021 4780
Акмолинке грозит до 5 лет лишения свободы за заражение мужчины ВИЧ-инфекцией
Кокшетау. 8 февраля. Kazakhstan Today - 6 февраля в дежурную часть Целиноградского отдела полиции обратился 43-летний мужчина с заявлением, что его подруга осознанно заразила его ВИЧ, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, по словам заявителя, полгода назад он познакомился с девушкой, с которой у них впоследствии возникли интимные отношения. 
 
В начале февраля мужчина узнал, что является ВИЧ-положительным. Позже выяснилось, что его 37-летняя подруга уже несколько лет тоже состоит на учете как ВИЧ-положительная. 
 
В ходе опроса подозреваемой полицейские установили, что она знала о наличии в ее организме ВИЧ-инфекции и была предупреждена об уголовной ответственности за заведомое постановление другого лица в опасность заражения. 
 
По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РК (Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)), возбуждено уголовное дело. 
 
Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая