Акмолинке грозит до 5 лет лишения свободы за заражение мужчины ВИЧ-инфекцией

Как сообщает Polisia.kz, по словам заявителя, полгода назад он познакомился с девушкой, с которой у них впоследствии возникли интимные отношения.
В начале февраля мужчина узнал, что является ВИЧ-положительным. Позже выяснилось, что его 37-летняя подруга уже несколько лет тоже состоит на учете как ВИЧ-положительная.
В ходе опроса подозреваемой полицейские установили, что она знала о наличии в ее организме ВИЧ-инфекции и была предупреждена об уголовной ответственности за заведомое постановление другого лица в опасность заражения.
По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РК (Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)), возбуждено уголовное дело.
Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.
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