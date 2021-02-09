Акмолинке грозит до 5 лет лишения свободы за заражение мужчины ВИЧ-инфекцией

Кокшетау. 8 февраля. Kazakhstan Today - 6 февраля в дежурную часть Целиноградского отдела полиции обратился 43-летний мужчина с заявлением, что его подруга осознанно заразила его ВИЧ, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , по словам заявителя, полгода назад он познакомился с девушкой, с которой у них впоследствии возникли интимные отношения.

В начале февраля мужчина узнал, что является ВИЧ-положительным. Позже выяснилось, что его 37-летняя подруга уже несколько лет тоже состоит на учете как ВИЧ-положительная.

В ходе опроса подозреваемой полицейские установили, что она знала о наличии в ее организме ВИЧ-инфекции и была предупреждена об уголовной ответственности за заведомое постановление другого лица в опасность заражения.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РК (Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)), возбуждено уголовное дело.

Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

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