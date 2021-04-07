Незаконный провоз оргтехники на 5 млн тенге пресекли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 6 АПРЕЛЯ - 4 апреля текущего года сотрудниками ДГД по Туркестанской области совместно с сотрудниками ДКНБ РК при досмотре грузового автотранспортного средства, которое направлялось из России в Таджикистан, при сканировании был обнаружен незадекларированный товар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы департамента госдоходов по Туркестанской области, незаконный груз задержали на таможенном посту "Капланбек".

Гражданин Таджикистана Р.Т. пытался незаконно перевезти оргтехнику в полуприцепе с домашними вещами. Стоимость незаконной находки составляет почти 5 млн тенге", - говорится в сообщении ведомства.

В КГД добавили, что задержанные привлечены к ответственности.

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