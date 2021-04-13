Замакима Костанайского района отправили за решетку на 5,5 лет

КОСТАНАЙ. 12 АПРЕЛЯ - Приговор по делу заместителя акима Костанайского района Рустама Садыкова огласили 12 апреля, в Костанайском районном суде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает " Наша газета ", изначально Рустама Садыкова обвиняли в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, но в конце судебного следствия статью переквалифицировали на более тяжкую - превышение должностных полномочий.

Суд счел доказанной вину Садыкова и приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Это на полгода больше и более строгий режим, чем просил в прениях прокурор. При этом суд не стал рассматривать иск директора ТОО "Ремдортехник" о компенсации упущенной прибыли в размере 42 миллионов тенге, а размер морального вреда сократил с 10 миллионов тенге до 500 000 тенге. Судья отказался конфисковать имущество Садыкова, так как нет подтверждений незаконности его приобретения.

Показания свидетелей говорят, что подсудимый не коллегиально, а единолично, формально прикрываясь решением комиссии, осуществлял свой преступный замысел по ранее разработанному плану. Превышая свои должностные обязанности и властные полномочия, знал, что находящийся в его подчинении руководитель отдела земельных отношений не сможет возразить. Используя недовольство жителей села Заречное, которые были против добычи песка при неразрешенной проблеме газификации улиц, в дальнейшем использует обстоятельства для препятствования предоставления права землепользования. Также из записи разговора, добытых в ходе негласных следственных действий, следует, что он запрещает категорически заниматься Зинатову газификацией улиц, где заранее был определен другой подрядчик. Данное обстоятельство очевидно свидетельствует о преступных намерениях в отношении потерпевшего, которого Садыков вынуждал согласиться с условиями предоставления участка", - зачитал приговор судья Серик Айбасов.

Суд посчитал доказанным, что конечного подрядчика по строительству газопровода - ТОО "Казкурылыс" - определил именно Садыков. Судья подчеркнул, что выданная управлением природных ресурсов лицензия должна была стать единственным основанием для выдачи участка под разработку карьера, а доводы Садыкова о несоответствии срока аренды участка и срока лицензии счел необоснованными.

Судья отметил, что в ходе следствия были допрошены свидетели, работники акимата и жители села Заречное, показания которых также носят общую направленность по рассматриваемому делу и не могут быть приняты во внимание при решении вопроса виновности подсудимого.

Доводы подсудимого и защитника о незаконности выданной госорганами лицензии на добычу песка суд считает несостоятельными, так как возникшие вопросы и сомнения были предметом исследования в ходе расследования данного дела. В настоящее время доказательств о незаконности указанной лицензии не имеется. Правдивость показаний допрошенных в ходе следствия руководителя управления природных ресурсов Шаимова, его заместителя Жусупбекова и руководителя отдела Омербаева, ответственных за выдачу лицензии, а также наличие документов по согласованию не вызывают сомнений в достоверности и законности", - сказал Серик Айбасов.

Сама лицензия на добычу песка совсем скоро станет предметом ещё одного судебного разбирательства.

Рустам Садыков на оглашение приговора пришел уже с сумкой с вещами. Больше часа он слушал речь судьи с опущенной головой.

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