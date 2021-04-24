В Караганде обнаружено тело 60-летнего мужчины

Вечерняя Караганда/Telegram

КАРАГАНДА. 23 АПРЕЛЯ - В Караганде около магазина "Айза" обнаружено тело 60-летнего мужчины. Назначены экспертизы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации департамента полиции Карагандинской области, тело 60-летнего мужчины было обнаружено 22 апреля в 11.50 у магазина "Айза" по улице Муканова.

Со слов полицейских, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Тело помещено в морг на проведение судебно-медицинской экспертизы. Факт зарегистрирован в полиции. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение", - сообщает телеграм-канал "Вечерняя Караганда" .

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