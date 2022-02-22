Обманувшего казахстанские предприятия более чем на 60 млн тенге мошенника экстрадировали из ОАЭ

Фото: МВД РК

НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Национальное центральное бюро Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с Генеральным консульством РК в Дубае и Агентством по финансовому мониторингу, вернуло из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан 43-летнего уголовного преступника Толегена Рамеева. Его разыскивали с 2015 года за мошенничество в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сумма ущерба оставила свыше 60 млн тенге", - сообщили в МВД РК.

В настоящее время фигурант помещен под стражу.

В ведомстве подчеркнули, что за последние три месяца в результате работы Интерпола Казахстана на территории Испании, России, Бахрейна, ОАЭ, Грузии, Венгрии и других стран установлены и задержаны 16 разыскиваемых лиц за различные преступления.

В январе в Венгрии задержан гражданин Румынии, разыскиваемый департаментом полиции Алматы за кражу денег.

Он в составе транснациональной организованной преступной группы путем умышленного неправомерного доступа к счетам казахстанских, российских, тайских, украинских, азербайджанских, тайванских банков переводил денежные средства на банковские карты и обналичивал их. Сумма ущерба составила более 9 млн долларов США", - заявили в МВД.

В настоящее время решается вопрос о выдаче преступника Казахстану.