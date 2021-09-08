Гашиш на сумму более 660 тыс. тенге изъяли полицейские ВКО

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 7 СЕНТЯБРЯ - Крупную партию гашиша изъяли у наркоторговца полицейские Восточно-Казахстанской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе обыска автомашины Nissan было обнаружено 24 полимерных свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета. Также при обыске дома, прилегающей территории и надворных построек было обнаружено 59 полимерных свертков с порошкообразным веществом зеленого цвета, кроме того, были изъяты магнитики, изолента и электронные весы. По результатам заключения эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш" общим весом 408,2 граммов, это около 100 разовых доз. Цена при розничной продаже на "черном рынке" составила бы 664 тыс. тенге", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО Нариман Кульдиков.

Установлено, что 26-летний житель Глубоковского района работал в одиночку, без посредников. Через интернет-магазин в мессенджере Телеграм принимал заказ, после, разъезжая по областному центру на своем автомобиле, сбывал их с помощью необычных закладок. Сами закладки были обмотаны изолентой в форме шара, внутри которого, помимо полиэтиленового свертка с веществом, лежал магнит. Как оказалось, мужчина с помощью него крепил свой товар на любую металлическую поверхность, будь то лавочка или ворота гаража.





В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование.

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