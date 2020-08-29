Тараз. 28 августа. Kazakhstan Today - Жительница Жамбылской области украла у свекра 6 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента полиции региона, 26 августа в полицию обратился 67-летний житель Кордайского района с заявлением о том, что неизвестный тайно похитил из дома 6 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по часть 4 статьи 188 УК РК (Кража).

В ходе следствия была установлена подозреваемая, которой оказалась 36-летняя сноха. Она дала признательные показания. Вещественное доказательство было изъято", - проинформировали в полиции.

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