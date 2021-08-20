6,5 млн тенге похитили сотрудницы павлодарского ломбарда

Фото: polisia.kz

ПАВЛОДАР. 19 АВГУСТА - В Павлодаре сотрудницы ломбарда присвоили 6,5 млн тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Недостачу в кассе выявили во время проведения ревизии, сообщает polisia.kz

Установлено, что старший товаровед-оценщик и товаровед-оценщик завышали вес на заложенные золотые изделия постоянных клиентов, из-за чего и произошла недостача денежных средств. Деньги сотрудницы тратили на свои нужды. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 189 УК республики Казахстан", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

В полиции отметили, что в большинстве случаев подобные преступления совершают кассиры, бухгалтеры, завскладами, продавцы магазинов, экспедиторы и эксперты-оценщики. Руководство долго не проводит ревизию, надеясь на порядочность работников. Такая вера приводит к печальным результатам.

Всего с начала года в полиции зарегистрировано 52 факта растраты чужого имущества.

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