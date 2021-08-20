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6,5 млн тенге похитили сотрудницы павлодарского ломбарда

19.08.2021 10963
6,5 млн тенге похитили сотрудницы павлодарского ломбарда
Фото: polisia.kz
ПАВЛОДАР. 19 АВГУСТА - В Павлодаре сотрудницы ломбарда присвоили 6,5 млн тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Недостачу в кассе выявили во время проведения ревизии, сообщает polisia.kz.
 

Установлено, что старший товаровед-оценщик и товаровед-оценщик завышали вес на заложенные золотые изделия постоянных клиентов, из-за чего и произошла недостача денежных средств. Деньги сотрудницы тратили на свои нужды. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 189 УК республики Казахстан", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов. 

 
В полиции отметили, что в большинстве случаев подобные преступления совершают кассиры, бухгалтеры, завскладами, продавцы магазинов, экспедиторы и эксперты-оценщики. Руководство долго не проводит ревизию, надеясь на порядочность работников. Такая вера приводит к печальным результатам. 
 
Всего с начала года в полиции зарегистрировано 52 факта растраты чужого имущества.
 

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