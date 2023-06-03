Главврача поликлиники осудили на семь лет за многомиллионные хищения в Алматы

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Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В районном суде № 2 Медеуского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудников поликлиники по обвинению в хищении чужого имущества путем растраты в особо крупном размере.





С апреля 2015 года по март 2022 год К., будучи главным врачом поликлиники, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, вступила в предварительный преступный сговор с главным бухгалтером Н. и инспектором отдела кадров С., руководя действиями которых посредством оформления приказов о назначении на работу фактически не работающих 19 лиц, ежемесячно начисляя, перечисляла на счета формально оформленных работников заработную плату, которую обращали в свою собственность, тратили на собственные нужды", - говорится в постановлении суда.





Своими противоправными действиями К., С., Н., причинили ущерб государству более чем на 79 млн тенге.





При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, в том числе их поведение до и после совершения преступления. Учтены смягчающие обстоятельства - отсутствие судимости, частичное возмещение С., Н. ущерба", - сообщили в пресс-службе.





Двое лиц осуждены к лишению свободы на срок 7 лет условно с учетом принятия мер по возмещению ущерба, с назначением дополнительного наказания в отношении С. в виде лишения права занимать материально-ответственные должности сроком на 5 лет.





Н. лишена права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет.





Главного врача К. суд приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.





Приговор суда не вступил в законную силу.



