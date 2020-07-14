7,4 млн штук медицинских масок изъяла Антикоррупционная служба в Алматы

Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба Алматы обнаружила и изъяла 7 млн 400 тыс. штук медицинских масок, передает Kazakhstan Today.

Досудебное расследование по факту незаконной реализации медикаментов и медицинских изделий начато по информации, полученной путем анализа СМИ, сообщили в Антикоррупционной службе по Алматы.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, направленных на изобличение преступной деятельности, был обнаружен 1 млн штук масок на 27 млн тенге и были задержаны лица по статье 189 Уголовного кодекса РК", - уточнили в ведомстве.

Проведенными мероприятиями установлено, что указанные медицинские маски завезены со складов, где находится основная часть незаконно реализуемой продукции. С целью подтверждения указанной информации, следователи выехали на предполагаемые место и в ходе осмотра склада выявили еще около 6 млн 400 тыс. штук масок.

Всего Антикоррупционной службой обнаружены и изъяты медицинские маски в количестве 7 млн 400 тыс. штук", - заключили в ведомстве.

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