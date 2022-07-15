В Петропавловске задержали насильника 8-летней девочки

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 ИЮЛЯ - В Петропавловске задержали подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки, сообщили в областной прокуратуре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13 июля 2022 года в дневное время в городе Петропавловске в районе Подгора произошло изнасилование девочки в возрасте 8 лет. По подозрению в совершении данного преступления органами полиции оперативно по горячим следам установлен и задержан с водворением в ИВС УП города Петропавловска ранее судимый за тяжкие преступления 27-летний житель Айыртауского района Северо-Казахстанской области, отбывающий наказание в учреждении минимальной безопасности в селе Ольшанка Кызылжарского района", - проинформировали в прокуратуре.
Сообщается, что ранее постановлением Атбасарского районного суда Акмолинской области от 2 декабря 2021 года подозреваемый был переведен из учреждения максимальной безопасности в учреждение минимальной безопасности. По прибытии в село Ольшанка он трудоустроен в качестве разнорабочего в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РК и УИК РК.
По данному факту управлением полиции Петропавловска начато расследование по статье 120, часть 4, УК РК (Изнасилование в отношении малолетней). По делу проводятся необходимые следственные действия, назначена группа процессуальных прокуроров.
Дело находится на особом контроле прокуратуры области. Кроме того, прокуратурой области будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц уполномоченных органов", - добавили в прокуратуре.