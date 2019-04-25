Полиция изъяла в Алматы свыше 80 ворованных автозеркал

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы провела рейды по закупу автозапчастей и изъяла свыше 80 ворованных автозеркал, передает Kazakhstan Today.

Было решено усилить профилактику краж чужого имущества посредством проведения локальных рейдовых мероприятий по предполагаемым местам скупки и сбыта краденого имущества. С начала года нами проведено уже свыше 60 целевых отработок. Проверили точки по продаже как запчастей, сотовых телефонов, так и пункты приема металла. В результате нам удалось существенно оздоровить ситуацию в этом направлении: с начала года изъято порядка 85 боковых зеркал, 10 автомагнитол и около 20 единиц противотуманных фар. Всего с начала года в Алматы за автокражи задержано свыше 400 человек, более 40 из них помышляли исключительно хищениями боковых зеркал от автотранспортных средств ", - сказал начальник Управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом в Алматы кражи зеркал уменьшились почти 2,5 раза. Кроме того, в Алматы с начала года пресечена преступная деятельность свыше 120 преступных групп, промышлявших кражами чужого имущества. 27 из них занимались только квартирными кражами, около 40 - автокражами, остальные - хищениями других видов.

В результате целевых отработок за различные правонарушения в органы внутренних дел доставлено более 2 тысяч человек, еще свыше 4 тысяч 600 задержаны за совершение преступлений. Работа в данном направлении продолжается", - подытожил подполковник Искаков.

Напомним, особое внимание к проблеме краж в Алматы было привлечено после трагической гибели казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена. Днем 19 июля 2018 года его ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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