В Караганде из ЦУМа эвакуировали 80 человек

КАРАГАНДА. 29 АВГУСТА - Из ЦУМа Караганды эвакуировали 80 человек из-за звонка о заложенном взрывном устройстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Днем 29 августа, в 12.05, на пульт 102 поступило сообщение, что в ТД ЦУМ заложена бомба. Оперативный дежурный ДП Карагандинской области на место происшествия направил все специализированные службы. Из здания было эвакуировано около 80 человек.

Сотрудники полиции провели проверку здания, взрывчатых веществ не обнаружено. В 13.00 была дана команда "Отбой". В настоящее время установлен и задержан звонивший. Им оказался 30-летний житель города", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 273 УК РК и начато досудебное расследование по установлению обстоятельств произошедшего. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

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