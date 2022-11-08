Два уголовных дела возбуждено против восьми сотрудников полиции за использование пыток

Фото: Рolisia.kz
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь сотрудников полиции находятся под следствием по факту применения недозволенных методов следствия в городах Талдыкоргане и Алматы, сообщил на брифинге в Генпрокуратуре заместитель начальника службы уголовного преследования Елдос Килымжанов.
Всего подозреваемыми признаны 29 сотрудников правоохранительных и специальных органов, из них 8 - в суде, 20 - на стадии ознакомления с материалами дела и 1 - под следствием", - сообщил спикер.
Килымжанов также напомнил, что на сегодня завершено расследование уголовного дела о государственной измене, насильственном захвате власти, превышении власти и должностных полномочий со стороны бывшего председателя КНБ Карима Масимова и его заместителей. Генпрокуратура утвердила обвинительный акт и направила дело для рассмотрения в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
По делам в отношении экс-руководителей департаментов КНБ города Алматы, Алматинской области, Кызылординской областей и бывших руководителей департамента полиции Алматинской области и линейного отдела полиции аэропорта города Алматы идет процедура ознакомления с материалами досудебного расследования", - сообщил Килымжанов.
Также, по его словам, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны Мурата Бектанова.