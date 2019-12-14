Актобе. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Актобе педофил изнасиловал 9-летнюю девочку, передает Kazakhstan Today.

В четверг к вечеру в мессенджерах стали появляться сообщения о том, что в Актобе педофил надругался над маленьким ребенком, девочке всего 9 лет.

По данным портала City04.kz , 12 декабря 2019 года, в 13.38, в дежурную часть ГОП №3 УП Актобе поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней, 2010 года рождения. Данный факт произошел в городе Актобе по улице 8 Марта, дом 10, расположенный напротив здания ЛОП на станции Актобе.

"В 13.15 ее обнаружил отец на полу квартиры в прихожей, в раздетом состоянии. Отец подозревает мужчину в серой куртке, с головным убором, похожим на тюбетейку, возрастом 35-40 лет, который стучался в квартиру на этаж ниже в то время, когда он поднимался к себе в квартиру", - сообщает портал.

На место происшествия выезжали прокурор района Алматы прокуратуры города Актобе и его заместители.

Данный факт зарегистрирован в КУИ ГОП №3 района Алматы УП Актобе, решается вопрос о регистрации в ЕРДР и квалификации преступления.

В комментариях родители призывают соблюдать осторожность и не оставлять детей без присмотра.

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