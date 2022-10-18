Житель Туркестанской области получил 9 лет тюрьмы за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Фото: Depositphotos

Туркестан. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - К 9 годам лишения свободы приговорили 35-летнего жителя Туркестанской области, который до смерти избил знакомого во время распития алкоголя, сообщили в департаменте полиции региона.

В мае 2022 года в управление полиции города Туркестан поступило сообщение от одного из жителей о том, что в доме его соседа происходит ссора. Получив сообщение, полицейские оперативно выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств.

При входе в дом, где произошла ссора, полицейские обнаружили тело мужчины средних лет.

При проверке полицейские установили и доставили в управление полиции подозреваемого в смерти человека. Во время допроса подозреваемого установлено, что он вместе со знакомым употреблял спиртные напитки. В результате совместного распития алкоголя между ними произошла ссора. В результате один из них несколько раз ударил другого и нанес травмы. После чего потерпевшей упал без сознания и скончался на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

В отношении задержанного провели досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", а преступление было полностью доказано. Собранные материалы с обвинительным актом направили в суд.

В итоге суд признал 35-летнего подсудимого виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.