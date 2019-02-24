В Шымкенте врача приговорили к двум годам лишения свободы за гибель пациента из-за неправильного лечения

Шымкент. 29 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте суд вынес приговор по делу о ненадлежащем выполнении врачом своих профессиональных обязанностей, передает Kazakhstan Today.

Аль-Фарабийским районным судом города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении лечащего врача урологии ТОО "Меру Ис" М., который ненадлежащим образом выполнил свои профессиональные обязанности при оказании медицинской помощи пациенту. Вследствие неправильного лечения пациент скончался.

Приговором суда лечащий врач М. был признан виновным и осужден к двум годам лишения свободы, с условным сроком наказания. Одновременно суд лишил врача права заниматься медицинской деятельностью в медицинских учреждениях сроком на 3 года. При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, относящегося к категории небольшой тяжести, его первую судимость, признание вины и раскаяние в содеянном, наличии шестерых малолетних детей, а также ходатайство законных представителей потерпевшего о назначении подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы", - сообщила пресс-служба суда города Шымкента.

Приговор пока не вступил в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства