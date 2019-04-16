Карагандинец в ходе конфликта в кафе нанес телесное повреждение девушке

Караганда. 15 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде задержали мужчину, который нанес телесное повреждение посетительнице кафе, передает Kazakhstan Today.

По информации, опубликованной в социальной сети Instagram на странице skandal_krg, сообщаем о том, что 12 апреля текущего года, в 23.50, в кафе, расположенном по улице Кривогуза, неизвестное лицо в ходе возникшего конфликта нанесло телесное повреждение 26-летней жительнице города", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции региона.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по горячим следам установили 46-летнего жителя города, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство).

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