Попавшего в рабство мужчину в Костанайской области держали на цепи

Костанай. 28 августа. Kazakhstan Today - Мужчину в Костанайской области держали на цепи, а затем убили. В целом за два года в регионе выявили 28 жертв рабства, передает Kazakhstan Today.

Люди, попадающие в рабство, иногда находятся на цепи. Так случилось с мужчиной, которого удерживали на привязи в Мендыкаринском районе. Его убили. В настоящее время дело рассматривается в суде. Есть еще много потерпевших в этой истории, но они боятся сегодня открыто заявлять об этой проблеме", - говорится в сообщении на странице департамента полиции региона в Facebook.

По словам председателя общественного фонда "Дамыту" Нины Косюк, "рабство - это еще и психологическая цепь, которую мы помогаем разорвать и реабилитироваться жертвам таких ситуаций. За два года в Костанайской области такая помощь была оказана 28 людям".

По стране с такими проблемами обратилось более 200 человек, которые получили правовую, медицинскую и гуманитарную помощь. Все они жертвы торговли людьми. В группе риска - безработные, незаконные мигранты.

Наши граждане чаще всего попадают и во "внешнее" рабство в ОАЭ, Турцию, безвизовые страны", - говорит координатор проекта Международной организации по миграции Аниса Куанова.

На территории пяти стран Центральной Азии, в том числе и в Казахстане уже более двух лет реализуется проект "Усиление борьбы с торговлей людьми и защиты уязвимых мигрантов в Центральной Азии в контексте региональных и глобальных вызовов". Его реализация рассчитана на три года. В Казахстане он охватывает пять крупных городов: Нур-Султан, Алматы, Тараз, Кызылорду и Костанай.

Любой, кто обращается к нам, получает необходимую помощь. Жертвы запуганы, забиты и не верят в то, что эта помощь бесплатна. Мы призываем граждан не бояться, обращаться к нам. Только так мы сможем изменить существующее положение в сфере торговли людьми. Поэтому большое внимание в рамках проекта мы уделяем разъяснительной работе", - отмечает Куанова.

Круг вопросов, с которыми можно обратиться к общественникам, достаточно широкий. Это и регулирование трудовых отношений, и ситуации потери документов, невыплаты заработной платы, доступа к социальным услугам.

По словам начальника управления миграционной службы полковника полиции Кайрата Дутпаева, в этом году сотрудниками полиции были выявлены 120 гастарбайтеров. Это в основном граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана. Все они находятся в группе риска и могут стать потенциальными жертвами работорговли.

Председатель ОФ "Дамыту" добавила, что те, кто попадает в ситуацию рабства, нередко погибают. Так, мужчина в Мендыкаринском районе был убит только за то, что он хотел есть и взял еду из кастрюли грязными руками. Его нормально не кормили, заставляли делать всю грязную работу.





Еще двое мужчин погибли после реабилитации. Один замерз, второй утонул.

Конечно, это стечение трагических обстоятельств. Но в этой ситуации виноваты и родственники. Они не всегда готовы принять жертв торговли людьми, поскольку они психологически надломлены", - пояснила Косюк.

Сегодня в Костанае работает приют для жертв торговли людьми. В нем находятся четыре человека. По словам руководителя отдела координации деятельности социальных учреждений управления координации занятости и социальных программ Майдашаш Жумагали, им оказывается восемь видов социальных услуг, таких как психологическая и медицинская помощь, социально-бытовая и юридическая. Затем они трудоустраиваются и многие из них получают шанс на возвращение к обычной жизни.

В Казахстане существует и телефон доверия 11616. Он круглосуточный. Позвонив по нему, жертвы торговли людьми немедленно получают помощь от полиции, общественных организаций по всему Казахстану.

Отметим, темы уязвимости мигрантов и торговли людьми были обсуждены на брифинге в департаменте полиции Костанайской области. Мероприятие организовали представители проекта Международной организации по миграции, полицейские и общественники.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства