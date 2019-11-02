В СКО задержали наркодилеров, работающих через мессенджеры и платежные системы

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области задержали дилеров, сбывавших синтетические наркотики через мессенджеры и электронные платежные системы, передает Kazakhstan Today.

В результате длительной проверки задержана преступная группа, занимающаяся сбытом синтетических наркотиков в Петропавловске и пригородном селе Бесколь. Задержание стало результатом работы оперативных сотрудников и специалистов в области информационно-коммуникационных систем областного подразделения по противодействию наркопреступности", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

По информации ведомства, при изучении социальных сетей была получена информация, что в городе действует преступная группировка, занимающаяся сбытом наркотиков через электронные средства коммуникаций - мессенджеры и электронные платежные системы. Установив личность сбытчика, сотрудники полиции провели оперативный закуп психоактивного вещества, известного как "соль". Это позволило задержать продавца и установить канал поставки наркотических средств.

Через несколько дней, после оперативного наблюдения был задержан поставщик наркотиков - житель села Бесколь, который свою "карьеру" в наркобизнесе начинал с курьера-закладчика интернет-магазина. По месту жительства первого задержанного служебно-розыскной собакой было обнаружено 6 граммов "спайса" - синтетического аналога каннабиса, 70 граммов "соли" (более 700 разовых доз) на общую сумму порядка 1 400 000 тенге по ценам черного рынка. Изъяты металлические и стеклянные трубки для употребления наркотиков", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, у второго сбытчика обнаружены 4 свертка с "солью" весом 1 грамм, весы и фасовочный материал. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в Петропавловске обнаружено 9 закладок-тайников. Наркотики, находившиеся в них, изъяты.

В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей. Ведется расследование.

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