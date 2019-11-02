Система Orphus

В СКО задержали наркодилеров, работающих через мессенджеры и платежные системы

01.11.2019, 16:17 9586
Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области задержали дилеров, сбывавших синтетические наркотики через мессенджеры и электронные платежные системы, передает Kazakhstan Today.
 

В результате длительной проверки задержана преступная группа, занимающаяся сбытом синтетических наркотиков в Петропавловске и пригородном селе Бесколь. Задержание стало результатом работы оперативных сотрудников и специалистов в области информационно-коммуникационных систем областного подразделения по противодействию наркопреступности", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

 
По информации ведомства, при изучении социальных сетей была получена информация, что в городе действует преступная группировка, занимающаяся сбытом наркотиков через электронные средства коммуникаций - мессенджеры и электронные платежные системы. Установив личность сбытчика, сотрудники полиции провели оперативный закуп психоактивного вещества, известного как "соль". Это позволило задержать продавца и установить канал поставки наркотических средств.
 

Через несколько дней, после оперативного наблюдения был задержан поставщик наркотиков - житель села Бесколь, который свою "карьеру" в наркобизнесе начинал с курьера-закладчика интернет-магазина. По месту жительства первого задержанного служебно-розыскной собакой было обнаружено 6 граммов "спайса" - синтетического аналога каннабиса, 70 граммов "соли" (более 700 разовых доз) на общую сумму порядка 1 400 000 тенге по ценам черного рынка. Изъяты металлические и стеклянные трубки для употребления наркотиков", - рассказали в пресс-службе.

 
Кроме того, у второго сбытчика обнаружены 4 свертка с "солью" весом 1 грамм, весы и фасовочный материал. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в Петропавловске обнаружено 9 закладок-тайников. Наркотики, находившиеся в них, изъяты.
 
В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей. Ведется расследование. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая