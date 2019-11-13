В России задержан разыскиваемый за совершение экономических преступлений казахстанец

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Калининградской области РФ задержан гражданин РК, разыскиваемый за совершение экономических преступлений и причинивший ущерб государству на общую сумму более 2 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"Находившийся в международном розыске с 2016 года, он был задержан 25 октября в городе Калининграде сотрудниками российских правоохранительных органов при взаимодействии со Службой экономических расследований Комитета финансового мониторинга МФ РК. На территории Российской Федерации он проживал по поддельным документам", - сообщили в пресс-службе Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК.

Сообщается, что казахстанец скрывался от следствия за совершение уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, предусмотренных частью 3 статьи 245 (Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций), частью 2 статьи 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) УК РК. Преступными действиями данного лица государству был причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге.

9 ноября по решению судебных органов России задержанный депортирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности", - проинформировали в пресс-службе.

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