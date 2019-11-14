В Костанайской области осудили девушку, участвовавшую в смертельном избиении женщины

Костанай. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Костанайской области два подростка - девушки 14 и 17 лет - до смерти избили женщину, передает Kazakhstan Tоday.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних по Костанайской области рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетней С., 2002 года рождения, по факту умышленного причинения ею тяжкого вреда здоровья потерпевшей, повлекшее по неосторожности смерть последней. В ходе досудебного расследования в суде установлено, что в августе 2019 года С. в группе лиц с малолетней Д., 2005 года рождения, используя малозначительный повод, нанесла потерпевшей К., 1968 года рождения, многочисленные удары ногами по жизненно важным органам, пишет Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

От полученных телесных повреждений потерпевшая через день скончалась в больнице.

Приговором суда от 8 ноября 2019 года несовершеннолетняя С. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 УК, и ей назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних", - добавили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении 14-летней девочки прекращено в связи с недостижением возраста, по которому наступает уголовная ответственность. Полицейские Костаная поставили ее на профилактический учет, а ее мать привлечена к административной ответственности по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию и/или образованию несовершеннолетней" КОАП РК в виде штрафа в размере 3 МРП.

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