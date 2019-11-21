В Алматы разыскивают преступника, напавшего с ножом на школьницу

Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы неизвестный мужчина, предположительно вооруженный ножом, напал на 12-летнюю девочку на улице, передает Kazakhstan Today.

Мама девочки обратилась с заявлением в полицию накануне днем.

Оперативным дежурным ЦОУ незамедлительно была организована проческа территории, прилегающей к месту преступления, а также выезд следственно-оперативной группы. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В состав следственно-оперативной группы вошли опытные оперативники как районного звена, так и криминальной полиции города", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В полиции отметили, что девочка в силу своих возможностей приблизительно описала внешность нападавшего. Протоколом выемки изъяты и приобщены к материалам дела записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время данные с них тщательно изучаются.

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