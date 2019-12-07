Маньяк напал с ножом на четырёх девушек в Актобе и Курашасае

Актобе. 6 декабря. Kazakhstan Today - Маньяк напал на четырёх девушек в Актобе и Курашасае. Он бил жертв металлическим стулом и резал ножом, передает Kazakhstan Today.

За один день пьяный 28-летний актюбинец навредил четырём девушкам. Одна из пострадавших была на последнем месяце беременности, а вторая - девочка-подросток, которая раньше не знала Азамата Кальменова, пишет "Диапазон" .

Как выяснили в суде, 19 августа, в 06.25 Кальменов пришел к своей знакомой, которая жила в пятиэтажке на улице Г. Жубановой, на первом этаже. Актюбинец снял москитную сетку и залез к ней в квартиру через окно на кухне. В это время знакомой дома не было, там были лишь спящие девочка-подросток и женщина, он их не знал. Перед тем как напасть на них, мужчина забрал из женской сумочки 14 тыс. тенге. Затем взял металлический стул с тремя ножками, подошел к девочке и начал бить ее по голове и руке. После этого Азамат Кальменов ударил ребенка кухонным ножом в живот, от удара нож у него в руках сломался. Пока он ходил за другим орудием, девочке удалось спрятаться на балконе. От криков и ударов проснулась женщина, на которую маньяк тут же накинулся, несколько раз ударил ее по голове тем же стулом, а потом начал бить ее ножом по лицу, животу, ногам. Нож вновь сломался, и нападавший опять ушел на кухню. В это время девушки выскочили из квартиры и стали звать на помощь. Преступник сбежал.

После этого Кальменов поехал в поселок Курашасай, и в 11 часов встретил там свою бывшую соседку, она была на 9-м месяце беременности. Она пригласила его выпить чая. Дома никого, кроме хозяйки, не было. Мужчина воспользовался моментом: взял нож с кухни и накинулся на нее. Бывшая соседка боялась за жизнь будущего ребенка, просила не причинять ей вреда, она попыталась убежать в спальню, и в этот момент он два раза ударил ее ножом в спину. Когда девушка упала на пол, Кальменов отобрал у нее сотовый телефон и сбежал.

После этого Кальменов все-таки нашел знакомую, к котрой он изначально проник в дом. К этому времени девушка еще не знала о его преступлениях. Он заманил ее за дом и ударил кухонным ножом дважды в живот. Девушка побежала, агрессор догнал ее и еще раз ударил ножом, после чего сбежал.

Полицейские искали напавшего на беззащитных женщин более месяца. Все это время он прятался в недостроенном доме.

В суде Азамата Кальменова осудили за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой с применением оружия и покушение на убийство.

Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет в учреждении максимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда.

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