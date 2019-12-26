Серийная воровка на пробационном контроле вытаскивала кошельки у посетителей торгового центра в Петропавловске

Петропавловск. 25 декабря. Kazakhstan Today - Находящаяся на пробационном контроле жительница Алматинской области подозревается в серии краж на территории торгового центра в Петропавловске, передает Kazakhstan Today.

В конце ноября в полицию Петропавловска обратились несколько человек, ставших жертвами воровства. Все случаи происходили в крупных торговых домах областного центра. У покупателей из сумок исчезли кошельки и деньги, сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Сбор свидетельских показаний и просмотр записей камер видеонаблюдения позволили полицейским уже на второй день установить подозреваемую. Ею оказалась жительница Алматинской области 1994 года рождения, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности за имущественные преступления в разных городах Казахстана. Среди изъятого у женщины - парик, которым она пользовалась, повторно посещая один и тот же торговый дом", - отметили в пресс-службе.

При проверке выяснилось, что подозреваемая находится под пробационным контролем в связи с судимостью в Нур-Султане. Помимо этого, на момент задержания в её отношении велось досудебное расследование в Уральске. В Петропавловск она прибыла, нарушив подписку о невыезде.

В настоящее время дело, в котором насчитывается 5 эпизодов, рассматривается в суде по части 1 и 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК (Кража). Подсудимая содержится под стражей.

Одно из главных условий совершения магазинных краж - невнимательность посетителей. Большинство торговых площадей в городе оборудованы камерами видеонаблюдения, которые помогают раскрыть многие магазинные кражи. Однако следует помнить, что привычка оставлять свои вещи вне поля зрения служит провоцирующим фактором для злоумышленников", - отметил начальник следственного отдела УП Петропавловска подполковник полиции Марат Жангужинов.

По данным полиции, всего с начала года в магазинах и торговых домах Петропавловска зарегистрировано 129 краж, из них 85 раскрыты.

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