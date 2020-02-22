Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы задержали серийного грабителя, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, задержан гражданин, подозреваемый в ряде преступлений против собственности. Кражи с проникновением в жилище, карманные кражи в местах массового скопления людей, грабежи и серия мошенничеств вменяется гражданину А., 2001 года рождения. Установлено, что подозреваемый ранее привлекался за имущественные преступления.

Основным объектом его посягательств были сотовые телефоны и различные гаджеты. В мошеннических махинациях он действовал по схеме "дай позвоню": это когда злоумышленник просит сделать один звонок, потом отходит и ретируется в неизвестном направлении", - сказал начальник управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

Кроме того, в торгово-развлекательных центрах подозреваемый вытаскивал из карманов посетителей ценные вещи.

Путем взлома окон проникал в квартиры граждан. По грабежам же он действовал без применения насилия, подкрадываясь, вырывал сумки и барсетки с рук своих жертв и убегал. Большинство из потерпевших его уже опознали. В отношении задержанного избрана мера пресечения "арест". Поэтому ввиду его многочисленности различных правонарушений и ряда эпизодов по ним, просим граждан, пострадавших от преступных действий данного мужчины, обратиться по номерам: 254-48-00; 254-48-01 и 254-48-02", - сказал начальник управления полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства