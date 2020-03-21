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Две женщины объявлены в межгосударственный розыск по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью

20.03.2020, 12:10 9937
Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Полиция Алматы объявила двух женщин в межгосударственный розыск по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью граждан, передает Kazakhstan Today.
 

Следственным управлением расследуется уголовное дело в отношении Умирзаковой Розы, 1975 года рождения, и Срымовой Айгуль, 1976 года рождения, которые с целью систематического причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием создали общественное объединение, деятельность которого сопряжена с причинением тяжкого вреда здоровью гражданам", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы. 

 
Как отметили в полиции, в настоящее время органом досудебного расследования, с учетом собранных доказательств, вынесены постановления о квалификации противоправных действий подозреваемых по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 404 УК РК (Создание, руководство и участие в деятельности незаконных общественных и других объединений), частью 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего), частью 3 статьи 182 УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
 

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