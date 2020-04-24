В Северном Казахстане сотрудник Военного института обвиняется в хищении 27,8 млн тенге

Петропавловск. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области сотрудник Военного института обвиняется в хищении 27,8 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил заместитель руководителя Антикоррупционной службы СКО Сергей Потанин, уголовное дело расследовалось по подозрению сотрудника расчетного стола Военного института Национальной гвардии РК.

Подозреваемый длительное время прослужил в финансовых подразделениях Военного института и знал, что за счёт вакантных должностей офицерского состава, военнослужащих по контракту и гражданских служащих Военного института ежемесячно образуется экономия бюджетных средств. С целью материального обогащения подозреваемым разработан преступный план по начислению образовавшейся экономии денежных средств военным и гражданским служащим Военного института, подменяя их индивидуальные персональные данные на свои, супруги, а также семейных друзей и знакомых, состоящих на воинской службе в этом же институте", - рассказал Потанин.

По информации пресс-службы департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО, подозреваемый с июля 2014 по май 2019 года нанес Военному институту ущерб в размере 27,8 млн тенге. Незаконно перечисленные денежные средства он потратил на личные нужды. Дело находится в суде.

По совершенному правонарушению антикоррупционной службой инициирован вопрос о привлечении виновных лиц Военного института к строгой дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и отсутствие должного ведомственного контроля за подчинёнными.

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